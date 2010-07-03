В Роскачестве рассказали, как бороться с кибербуллингом

09:22
09:22
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/focuspocusltd
В Роскачестве советуют родителям научить ребенка игнорировать травлю в интернете, попытаться договориться с обидчиком или обратиться в суд.
Специалисты считают, что нужно контролировать свое поведение в Сети – вести себя дружелюбно либо нейтрально. Однако если травля началась, то самый важный шаг – игнорирование, подчеркивают эксперты. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть жертву.
Кроме того, можно попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения. Следует предупредить его, что при продолжении травли возможно обращение в полицию. Большинство площадок также дают возможность пожаловаться на оскорбительный материал.
В Роскачестве напомнили о необходимости периодически менять пароли. Если вас взломали, это следует сделать обязательно.
Для детей доступен телефон доверия: 8 (800) 200-01-22.
В июле соцсеть Instagram заявила о плане ввести новые функции для борьбы с травлей в интернете. Тогда же начали тестировать одну из них. С помощью искусственного интеллекта сервис анализирует комментарий, который пользователь хочет оставить под чужой записью. Если его могут расценить как оскорбительный, высвечивается предупреждение с возможностью удалить сообщение.
Стартовала также разработка функции Restrict. Благодаря ей пользователи, столкнувшиеся с травлей, могут защитить свой аккаунт от нежелательного общения.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: