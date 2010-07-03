В Роскачестве рассказали, как бороться с кибербуллингом

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В Роскачестве советуют родителям научить ребенка игнорировать травлю в интернете, попытаться договориться с обидчиком или обратиться в суд.

Специалисты считают, что нужно контролировать свое поведение в Сети – вести себя дружелюбно либо нейтрально. Однако если травля началась, то самый важный шаг – игнорирование, подчеркивают эксперты. Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть жертву.

Кроме того, можно попробовать договориться с обидчиком об удалении оскорбительного материала либо о прекращении неподобающего поведения. Следует предупредить его, что при продолжении травли возможно обращение в полицию. Большинство площадок также дают возможность пожаловаться на оскорбительный материал.

В Роскачестве напомнили о необходимости периодически менять пароли. Если вас взломали, это следует сделать обязательно.

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В июле соцсеть Instagram заявила о плане ввести новые функции для борьбы с травлей в интернете. Тогда же начали тестировать одну из них. С помощью искусственного интеллекта сервис анализирует комментарий, который пользователь хочет оставить под чужой записью. Если его могут расценить как оскорбительный, высвечивается предупреждение с возможностью удалить сообщение.

Стартовала также разработка функции Restrict. Благодаря ей пользователи, столкнувшиеся с травлей, могут защитить свой аккаунт от нежелательного общения.