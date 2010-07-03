Эксперт оценил реальную опасность соцсетей для подростков

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Фото: depositphotos/dimarik
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с ИА "НСН" прокомментировал исследование Монреальского университета об опасности воздействия социальных сетей на психическое состояние подростков.
Группа канадских ученых во главе с профессором психологии Патрицией Конрад ранее опубликовала результаты своей работы в журнале JAMA Pediatrics. Там отмечалось, что молодые люди склонны сравнивать свою жизнь с "фантастической жизнью остальных". При очевидных несоответствиях у подростков могут усилиться синдромы депрессии.
Федорович же назвал выводы коллег из Монреаля однобокими. По словам психотерапевта, подобный подход исключает наличие у человека реального выбора.
"В соцсетях есть разные форматы, обсуждения, группы. Там не обязательно демонстрировать красивую жизнь, фотографировать себя. То есть всегда есть выбор", - подчеркнул Федорович.
Врач добавил, что в момент, когда человек выбирает для себя определенный контент, он находится в состоянии предиспозиции. И с точностью определить, что именно оказало ключевое воздействие на психику, в настоящее время просто не представляется возможным. Федорович добавил, что если человек намеренно ищет определенную информацию, ведущую к личностным разрушениям, он нуждается в помощи психолога. Социальные сети остаются не более чем реалиями времени, обеспечивающими доступ к данным. К той же категории может относиться телевидение или кино. Таким образом, первичным остается запрос самого человека, а не окружающая его информационная среда.
Ранее сообщалось, что в столице работает Московская служба психологической помощи населению (МСППН), специалисты которой оказывают бесплатные психологические услуги. В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы сообщили, что в год служба помощи предоставляет каждому горожанину пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики.
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