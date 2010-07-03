Москвичи могут бесплатно получить психологическую помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице работает Московская служба психологической помощи населению (МСППН), специалисты которой оказывают бесплатные психологические услуги, передает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказали, что в год служба помощи предоставляет каждому горожанину пять психологических консультаций, две встречи с психотерапевтом, три тренинговые программы, а также курсы психологической реабилитации и диагностики.

Специалисты центра оказывают помощь семейным парам, помогают горожанам определиться с профессией, оказывают им поддержку в трудных жизненных и чрезвычайных ситуациях, а также помогают разобраться с личными травмами. Получить помощь от специалистов можно не только в центре, но и дистанционно через аудио- или видеосвязь, электронную почту или на форуме психологической поддержки.

Кроме того, обсудить со специалистами трудную ситуацию в жизни можно по телефону неотложной психологической помощи: 051, с мобильного телефона необходимо набрать номер: +7 (495) 051.

Воспользоваться услугами специалистов могут граждане с временной, постоянной регистрацией или работающие в столице, а также студенты очных отделений столичных вузов. Конфиденциально получить квалифицированную помощь можно в любом из подразделений службы, которые функционируют во всех округах города. Более подробная информация о правилах приема и услугах размещена на сайте Московской службы психологической помощи.

