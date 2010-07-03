В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой кибермошенников

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Замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычёв сообщил об увеличении в России числа случаев интернет-мошенничества – злоумышленники захватывают аккаунты пользователей социальных сетей и через них получают доступ к денежным средствам. В связи с этим Роскачество представило список из нескольких правил, которых стоит придерживаться, чтобы обезопасить себя от взломов и хакерских атак.

Эксперты советуют пользоваться только легальным софтом и устанавливать программы исключительно из официальных источников. Все устройства при этом необходимо регулярно проверять антивирусом. Общественных Wi-Fi-сетей Роскачество советует избегать, а чтобы минимизировать риск перехвата данных – настроить VPN.

Кроме того, имеет смысл периодически менять пароли и пользоваться двухфакторной аутентификацией, представляющую собой двойную защиту. При этом пароль лучше не придумывать самостоятельно, а сгенерировать с помощью специальной программы.

Ранее аналитик в сфере телекоммуникаций рассказал, как защитить свои телефоны от массового или целенаправленного прослушивания. По словам эксперта, проще всего запретить доступ мобильным приложениям к микрофону устройства, чтобы те не записывали голос в фоновом режиме.

Что касается домашнего телефона, то здесь возможен только вариант прослушки аналоговой линии, к оптике подключиться невозможно. Чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно следить за щитком в подъезде. При этом аналитик подчеркивает, что от прослушки мобильного со стороны спецслужб через уязвимость стандарта GSM или через систему сигнализации ОКС-7 защиты в принципе не существует.