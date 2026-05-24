Экс-футболист "Спартака" Прудников попал в ДТП в центре Москвы

Экс-игрок "Спартака" Александр Прудников попал в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ИС "Вести".

По предварительным данным, машина Прудникова марки Voyah столкнулась с иномаркой Porsche, после чего первое транспортное средство перевернулось. В момент ДТП экс-футболист находился за рулем автомобиля. Однако сам спортсмен опроверг эту информацию в беседе с РИА Новости. При этом он отметил, что машина принадлежит ему. Сейчас спортсмен находится на месте аварии.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице факт ДТП подтвердили агентству. Однако ведомство не озвучило, кто пострадал. По их сведениям, авария произошла днем 24 мая на Мичуринском проспекте. В результате травмы получил один человек.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП, место аварии оцеплено. В свою очередь, как сообщает агентство, водитель Porsche отказался проходить медосвидетельствование на месте происшествия.

"Я не буду ничего подписывать, вот мои документы. Поехать – можем", – заявил автомобилист.

Прудников играл за футбольный клуб "Спартак", а также за "Динамо", "Рубин", "Анжи" и некоторые другие команды.

