Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 15:43 (обновлено 24.05.2026 19:39)

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане

Фото: МАХ/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Шесть человек, в том числе один ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел днем 24 мая на 880-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района. По данным ведомства, всех пострадавших доставили в больницу. Всего в "Газели" ехало 10 человек, в том числе двое детей.

На месте происшествия задействованы спасатели. В свою очередь, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в связи с ДТП организована проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований закона об организации пассажирских перевозок.

На место происшествия выдвинулись сотрудники Кизилюртовской межрайонной прокуратуры для координации действий полицейских и экстренных служб.

Спустя время число пострадавших выросло до 7 человек. В пресс-службе МВД республики уточнили, что за рулем "Газели" был 54-летний житель Чечни, который не справился с управлением и столкнулся с ехавшим в попутном направлении "Камазом".

Ранее автомобиль выехал на тротуар рядом с остановкой в Москве. Инцидент произошел в районе дома № 18 на Окской улице. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар.

В результате получили травмы два человека. По предварительным данным, одна пострадавшая является пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом.

Автомобиль врезался в мачту освещения в Молжаниновском районе

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика