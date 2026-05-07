"КАМАЗ" поставит Москве 700 электробусов до 2027 года, контракт уже согласован и подписан. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

Чемезов уточнил, что электробусы большого класса поколения А5 оснащены тяговыми батареями большей емкости отечественного производства – их делает "Росатом".

"Очень хорошие батареи, запас автономного хода на 110 километров", – добавил он.

В настоящее время в Москве курсируют 2,3 тысячи таких электробусов, которые многие годы работают на маршрутах.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице и области подверглись корректировке 46 наиболее востребованных автобусных маршрутов. В частности, на 22 из них, обслуживающих жилые комплексы, школы, больницы и поликлиники, а также прилегающих к особой экономической зоне "Технополис Москва", увеличили число автобусов.