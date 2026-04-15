Врач Дорофеева назвала опасные последствия отказа от посещения гинеколога

Молодые россиянки стали реже обращаться к врачам-гинекологам для профилактического осмотра, выяснили аналитики. С чем это связано и какие исследования необходимо проводить женщинам, разбиралась Москва 24.

Нет "врача-друга"?

Доля россиянок, которые регулярно проходят профилактические осмотры у гинеколога, уменьшилась почти на 20% за последние 10 лет, сообщила "Лента.ру" со ссылкой на социологическое исследование "Индекс женского здоровья".

По данным аналитиков, в 2016 году регулярные визиты к гинекологу совершали 76% опрошенных, а в 2026-м – только 58%. В частности, 36% не ходят к врачу, потому что их ничего не беспокоит, что свидетельствует о массовой недооценке рисков бессимптомных и скрытых болезней. Из других популярных вариантов – стеснение (24%), нехватка времени (24%) и боязнь узнать о болезни (11%). Вместе с тем наиболее позитивная динамика отмечается в Москве и на Дальнем Востоке, где регулярные визиты к гинекологу совершают 67% жительниц.

В исследовании указано, что самые высокие психологические барьеры у девушек 18–24 лет, для которых первое посещение связано с максимальным уровнем дискомфорта. Также, по мнению авторов исследования, россиянки перестали ходить к врачу из-за роста информированности и доступности технологий. Пациентки все больше доверяют искусственному интеллекту, приложениям для отслеживания цикла и домашней сдаче анализов, заменяя ими очный прием.

По мнению профессора и руководителя программы "Репродуктивное здоровье нации" Ирины Кузнецовой, причина явления в том, что гинекологи не ассоциируются с образом "врача-друга".





Ирина Кузнецова профессор, руководитель программы "Репродуктивное здоровье нации" Есть очень красивый, достойный портрет врача, который спасает жизни. <...> А вот портрет врача, который является другом, собеседником, который готов вести тебя по жизни, не доводя до того, что нужно спасать, – вот такого образа врача у нас нет.

Кузнецова отметила, что у каждой женщины должен быть свой гинеколог на долгие годы.

"Но таких врачей тоже нужно воспитывать, чтобы они не представляли себе пациенток как детали на конвейере, которые им нужно по стандарту оценить и отправить дальше. Мы должны поменять саму суть профилактического осмотра, дать ему сердце", – разъяснила она.

Осознание того, что женщина нашла подходящего врача, поможет ей преодолеть стеснение, подчеркнула эксперт.

Важные обследования

Врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Антонина Дорофеева в беседе с Москвой 24 согласилась, что молодые россиянки не ходят к врачу, так как предпочитают пользоваться интернетом. При этом в процессе можно найти такие отзывы о работе некоторых специалистов, как "на меня кричали, со мной грубо обращались", что отталкивает от посещения.

Однако с похожей проблемой порой сталкиваются и женщины 35+, указала она.





Антонина Дорофеева врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Часто, когда врач спрашивает у такой пациентки, почему она не пришла с той или иной проблемой раньше, многие отвечают, что им не повезло с первым гинекологом и страх сохранился. Возможно, дело в том, что у женщин 35+ первый визит к врачу пришелся на 1980–1990-е годы, когда не было правила об индивидуальном мягком подходе к каждому. Эта история не повальная, но тем не менее.

По словам Дорофеевой, сейчас специалисты стараются максимально подстраиваться под каждого пациента, но многие медучреждения работают в режиме нон-стоп, и порой отведенного на прием времени недостаточно. Особенно если пациент приходит с большим объемом документов, изучение которых требует больше внимания и сосредоточения. В такой ситуации визит может растянуться на несколько приемов, процесс затягивается.

"Если зумеру сказать "приходите завтра", он, скорее всего, не вернется. Дискомфорт временно утихнет, пациенту покажется, что проблема решилась сама собой. Однако симптомы будут возникать снова. Только когда ситуация станет совсем невыносимой, придется обращаться к врачу", – объяснила эксперт.

При выборе специалиста для профилактического осмотра она посоветовала ориентироваться на несколько основных параметров. Один из них – квалификация.





Антонина Дорофеева врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики Изучая отзывы, важно обращать внимание не на то, насколько доктор "милый" или приятный в общении, а на то, помог ли он пациенткам: правильно ли поставил диагноз, подошло ли лечение. Второй, возможно, самый рабочий параметр – "сарафанное радио". Стоит опросить подруг: есть ли у них хороший гинеколог, помог ли прием, поделятся ли контактом. Если нет, стоит узнать, где принимает врач.

Эксперт уточнила, что профилактический осмотр у гинеколога рекомендуется проходить раз в год, однако для разного возраста набор исследований различается. Для группы 18+ базовая программа включает осмотр в кресле, цитологию (мазок на онкоцитологию) и УЗИ органов малого таза. При наличии показаний дополнительно назначается анализ на инфекции, передающиеся половым путем, – Фемофлор 16 или 12 (также известный как Фемофлор-скрин).

При нормальных результатах пациентка может не посещать гинеколога в течение года. Внеплановый визит необходим при возникновении таких симптомов, как кровянистые выделения вне менструального цикла, зуд, жжение, желтые или зеленые выделения, разъяснила специалист.

"Для женщин 30+ добавляется УЗИ молочных желез, которое проводится с 5-го по 11-й день цикла (обычно с 35–36 лет). Молочные железы с возрастом становятся органом-мишенью: там могут появляться кисты. Кроме того, необходимо УЗИ органов малого таза, как и при любом профосмотре, оно выполняется с 5-го по 8-й день цикла", – рассказала врач.

Цитология также остается в программе, но к ней врачи рекомендуют добавить ВПЧ-типирование – анализ на вирус папилломы человека онкогенного риска, который передается половым путем. Риск онкологии с возрастом возрастает, поэтому тест рекомендуется с 35–36 лет.

Однако, если при осмотре 20-летней пациентки шейка матки вызывает подозрения, врач также может назначить ей цитологию и анализ на ВПЧ, обратила внимание эксперт. А при наличии в анамнезе заболеваний щитовидной железы или наследственной предрасположенности желательно делать УЗИ этого органа.





Антонина Дорофеева врач – акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики У женщин 50+ гормональный фон угасает, уровень эстрогенов снижается, поэтому основные органы-мишени – молочные железы, щитовидная железа и органы малого таза. В программу осмотра входит УЗИ этих областей. Цитология остается актуальной, но ВПЧ-типирование назначается только по показаниям. Мазок на флору также может быть выполнен, но скорее для формальности, если нет жалоб.

Эксперт отметила, что в период менопаузальных изменений часто возникают полипы эндометрия, гиперплазия эндометрия и другие патологии, поэтому важно своевременно проводить необходимые исследования.

Также Дорофеева предупредила, что запущенные или недолеченные процессы в молодом возрасте могут привести к воспалению придатков (аднекситу) или хроническому эндометриту. Все это впоследствии негативно сказывается на репродуктивном здоровье. Кроме того, могут возникнуть жалобы на кровянистые выделения вне цикла, боли при половом акте и во время месячных: девушки часто ошибочно принимают эти симптомы за норму, однако это не так, сказала эксперт.

"Для возрастной группы 30+ последствия отсутствия осмотров в целом те же, но есть дополнительные риски. Женщины нередко приходят к врачу через два-три года после рождения ребенка, стесняясь долгого отсутствия. В этом возрасте можно пропустить миому матки или другие образования, которые требуют наблюдения или даже хирургического лечения", – подчеркнула врач.

Для группы 50+ последствия направлены на исключение онкологии. Также ключевое внимание уделяется молочным железам. Здесь важна маммография: в отличие от УЗИ, она позволяет увидеть образование и плотность тканей, объяснила специалист.

