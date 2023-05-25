Минпросвещения РФ анонсировало темы "Разговоров о важном" на следующий год

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В следующем учебном году "Разговоры о важном" будут посвящены темам здоровья, спорта и историческим событиям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Кравцов отметил, что запланированы уроки, посвященные таким памятным датам, как 225-летие поэта Александра Пушкина, 100-летие "Мосфильма", 80-летие снятия блокады Ленинграда.

Также занятия будут посвящены 30-летию государственного герба РФ, 215-летию писателя Николая Гоголя, 185-летию композитора Модеста Мусоргского, 190-летию ученого Дмитрия Менделеева и 200-летию адмирала Федора Ушакова.

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября прошлого года. Кравцов сказал, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей города детей с младших классов.

В феврале Кравцов сообщил, что "Разговоры о важном" будут проводить и для родителей школьников. Он отметил, что проводится системная работа для того, чтобы будущие занятия были интересны для родителей.