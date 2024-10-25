Минпросвещения РФ заявило о проработке введения "Разговоров о важном" в программу детсадов

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Целесообразность введения "Разговоров о важном" в детских садах в настоящий период прорабатывается экспертами. Предполагается, что курс сформируют на основании особенностей детей дошкольного возраста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Речь идет об их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностях, уточнили представители министерства.

При этом решение о разработке соответствующей программы для детских садов специалисты примут после тщательного анализа потребностей детей и родителей. Кроме того, они должны будут изучить кадровые возможности дошкольных организаций, отметили в ведомстве.

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября 2022 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей детей с младших классов.

Между тем идею о распространении этой программы на детские сады, высказанную на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", поддержал Владимир Путин. Президент напомнил о таких выражениях, как "впитал с молоком матери" или "усвоил с молодых ногтей", и подчеркнул, что базовые ценности необходимо в доступной форме преподносить маленьким гражданам РФ.