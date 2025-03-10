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10 марта, 08:00

Политика

Депутаты ГД предложили проверить игрушки для детей на безопасность

Депутаты ГД предложили проверить игрушки для детей на безопасность

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В Госдуме выразили обеспокоенность относительно игрушек, которые могут негативно повлиять на психику детей. Депутаты считают, что некоторые куклы, такие как монстры и герои фильмов ужасов, могут травмировать неокрепшую детскую психику. В связи с этим, депутаты обратились к Роспотребнадзору с просьбой провести проверку законности продажи таких игрушек в российских магазинах.

Психологи предупреждают, что такие игрушки могут развивать у детей бесчувственность и агрессию, а также способствовать романтизации смерти и страданий. Детям рекомендуется играть с игрушками, которые помогают формировать здоровую модель мира, такими как реалистичные куклы и мягкие игрушки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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