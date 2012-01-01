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02 апреля, 19:18

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В Госдуме оценили новое издание "Онегина" с фурри-аниме на обложке

"Классика с ушками": насколько уместны аниме-обложки к книгам великих авторов

Издательство "Эксмо" планирует выпустить серию книг российских классиков с обложками в стиле аниме. Первые две уже доступны к предзаказу: изображения Евгения Онегина и Григория Печорина на переплете превратились в фурри с кошачьими ушками. Допустим ли такой взгляд на классические произведения, разбиралась Москва 24.

Новая обертка

Фото: eksmo.ru

2 апреля издательство "Эксмо" анонсировало выпуск серии книг отечественной классической литературы с новыми обложками под названием "Мяу классика". Персонажей на новых обложках "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени" изобразили в стиле фурри-аниме: Печорин и Онегин представлены с кошачьими ушами и пушистыми хвостами.

На сайте издательства отмечается, что такое оформление должно привлечь к произведениям более молодую аудиторию.

Читать школьную литературу бывает непросто... Но что, если знакомые герои превратятся в очаровательных котиков?
из описания к книге "Герой нашего времени"

В издательстве подчеркивают, что исходный текст произведений остался прежним.

В целом "Эксмо" планирует осовременить обложки у таких книг, как "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Мертвые души" Николая Гоголя и других.

"Должен быть контроль"

Фото: eksmo.ru

Иллюстрации являются такой же частью книги, как и текст, и влияют на детей так же, как само произведение, заявила в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Нельзя взять текст и нарисовать к нему такие картинки, которые будут вызывать не совсем адекватную реакцию у детей. Здесь точно должен быть комплексный контроль.
Татьяна Буцкая
депутат Госдумы

Буцкая добавила, что картинки в стиле аниме бывают разные, "но все они должны быть в рамках возрастных ограничений".

При этом первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев угрозы в новом оформлении классических книг не усмотрел.

Обложка – это всего лишь оболочка. Если содержание книг при этом остается неизменным, то почему нет? Наполнение останется все таким же ценным.
Михаил Киселев
депутат Госдумы

Недопустимо именно современное прочтение литературы, подчеркнул депутат в беседе с Москвой 24.

А член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил изданию, что апгрейд внешнего вида книг может пойти на пользу.

"Обложки произведений великих русских классиков в новом формате будут способствовать их популяризации среди молодежи", – выразил мнение депутат.

Внешний вид книг при этом должен не просто отражать модную тенденцию, но быть творчески и интересно проработанным, чтобы пробудить любопытство у юного поколения, заключил Соловьев.

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