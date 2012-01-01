В Госдуме оценили новое издание "Онегина" с фурри-аниме на обложке

Издательство "Эксмо" планирует выпустить серию книг российских классиков с обложками в стиле аниме. Первые две уже доступны к предзаказу: изображения Евгения Онегина и Григория Печорина на переплете превратились в фурри с кошачьими ушками. Допустим ли такой взгляд на классические произведения, разбиралась Москва 24.

Новая обертка

2 апреля издательство "Эксмо" анонсировало выпуск серии книг отечественной классической литературы с новыми обложками под названием "Мяу классика". Персонажей на новых обложках "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени" изобразили в стиле фурри-аниме: Печорин и Онегин представлены с кошачьими ушами и пушистыми хвостами.

На сайте издательства отмечается, что такое оформление должно привлечь к произведениям более молодую аудиторию.





из описания к книге "Герой нашего времени" Читать школьную литературу бывает непросто... Но что, если знакомые герои превратятся в очаровательных котиков?

В издательстве подчеркивают, что исходный текст произведений остался прежним.

В целом "Эксмо" планирует осовременить обложки у таких книг, как "Отцы и дети" Ивана Тургенева, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Мертвые души" Николая Гоголя и других.

"Должен быть контроль"

Иллюстрации являются такой же частью книги, как и текст, и влияют на детей так же, как само произведение, заявила в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.





Татьяна Буцкая депутат Госдумы Нельзя взять текст и нарисовать к нему такие картинки, которые будут вызывать не совсем адекватную реакцию у детей. Здесь точно должен быть комплексный контроль.

Буцкая добавила, что картинки в стиле аниме бывают разные, "но все они должны быть в рамках возрастных ограничений".

При этом первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев угрозы в новом оформлении классических книг не усмотрел.





Михаил Киселев депутат Госдумы Обложка – это всего лишь оболочка. Если содержание книг при этом остается неизменным, то почему нет? Наполнение останется все таким же ценным.

Недопустимо именно современное прочтение литературы, подчеркнул депутат в беседе с Москвой 24.

А член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил изданию, что апгрейд внешнего вида книг может пойти на пользу.

"Обложки произведений великих русских классиков в новом формате будут способствовать их популяризации среди молодежи", – выразил мнение депутат.

Внешний вид книг при этом должен не просто отражать модную тенденцию, но быть творчески и интересно проработанным, чтобы пробудить любопытство у юного поколения, заключил Соловьев.