Эксперт Казаков: решение о создании живых уголков должна принимать сама школа

В России предложили вернуть в школы живые уголки, где дети могли бы ухаживать за домашними животными. Зачем это нужно и какие подводные камни есть у инициативы, разбиралась Москва 24.

"Отличная идея"

Возрождение практики создания живых уголков в школах научит детей милосердию. Такую точку зрения в беседе с Life.ru озвучила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Конечно, воспитывать надо детей и в семье. Как правило, в каждой семье у нас есть либо кошка, либо собака, либо попугаи, либо хомяки. Поэтому хорошо, если бы эта традиция продолжалась и в школе. Это, конечно, учит детей милосердию, гуманизму и добру", – подчеркнула она.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Возродить живые уголки – это очень хорошая идея. И мне представляется, что вполне себе реализуемая, потому что у нас большие современные школы, большие пространства. Отличная идея.

Однако при реализации важно учитывать возможные аллергические реакции у некоторых учеников, добавила депутат.

Рассказала Останина и о других нововведениях, над которыми работают законодатели в плане домашних животных. В частности, рассматривается возможность введения проверок для детей перед покупкой собаки. По мнению депутата, это поможет убедиться, что ребенок осознает ответственность за питомца и понимает его потребности. Такой подход позволит сократить число случаев, когда животные оказываются выброшенными на улицу, убеждена Останина.

"Учителя просто заняты"

Контакт с природой важен для детей не только для ее исследования, но и для психоэмоциональной разгрузки. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова, позитивно оценив идею о возрождении живых уголков.

"Другой вопрос, что необходимо ее адаптировать к условиям ограничений с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований к нашим учебным заведениям. Если эта идея может быть воплощена в тех условиях, которые есть сейчас в школах, я ее поддерживаю", – сказала Саранова.





Юлия Саранова заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике У детей есть интерес к живой природе, но не все родители могут завести питомца дома. Живой уголок в школе в таком случае – прекрасная идея. И, кроме животных, в нем обязательно должны быть растения. Это будет интересно и в рамках изучения биологии.

Однако при обустройстве живого уголка важно понимать, на кого ляжет нагрузка по уходу за ним, заявил Москве 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"То, что сейчас их нет, может говорить о том, что учителя просто загружены. Поэтому решение о создании живых уголков должна принимать сама школа и коллектив", – считает он.

При этом ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков подчеркнул, что при воплощении подобной идеи за животными обязательно должны присматривать специалисты.

"Любое общественное место подобного рода – зоопарк, ферма в черте города – находится под надзором ветеринарного врача. Он прикрепляется к данному объекту и смотрит за здоровьем животных, проводит все необходимые обработки и вакцинации", – объяснил он в разговоре с Москвой 24.





Михаил Шеляков врач-ветеринар высшей квалификационной категории При этом лучше, если бы у школы был свой специалист. Тем более что с его помощью и на уроках биологии можно прививать базовые навыки. Например, учить обрабатывать животным глаза, уши и так далее. Школа должна прививать практические навыки, чтобы человек знал, как ухаживать за своим питомцев, и не обращался по каждому неопасному поводу в ветеринарную клинику.

По мнению специалиста, будет преимуществом и содержание в живых уголках сельскохозяйственных животных.

"Бывает такое, что в городских условиях дети едят яйца, а не знают, как выглядит курица. Сельскохозяйственные животные, конечно, хлопотные, но они хорошо выдерживают общение с людьми", – предположил Шеляков.

В целом же виды животных можно согласовать с ветеринаром, который учтет размеры живого уголка, его проходимость и объемы воздуха в помещении, добавил эксперт.

