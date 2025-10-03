Режиссер Сарик Андреасян сравнил себя с Тарантино и Скорсезе

Режиссер Сарик Андреасян сравнил себя с такими голливудскими коллегами, как Джеймс Кэмерон, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино. Эти мэтры, как и он, предпочитают снимать развлекательное кино и не оправдываться за это, объяснил постановщик. О других высказываниях Андреасяна, вызвавших волну критики, читайте в материале Москвы 24.

"Делаю кино для зрителей"

Режиссер Сарик Андреасян в интервью блогеру Лизе Лазерсон заявил, что предпочитает снимать развлекательное зрительское кино. Постановщик не намерен оправдываться за выбор контента, несмотря на критику от профессионального сообщества и интернет-пользователей.

Свою позицию по этому вопросу он сравнил с принципами голливудских коллег.





Сарик Андреасян режиссер Всегда можно сказать: "Да, меня никто не смотрел, у меня зрителей нет, но я – искусство, а вы работаете на потеху зрителю, вы плохие". И что делать в этом случае? Защищаться? Я защищаться не собираюсь. Джеймс Кэмерон не защищается, Фрэнсис Форд Коппола не защищается, Мартин Скорсезе не защищается, Квентин Тарантино тоже не защищается. Ридли Скотт не защищается, делая второго "Гладиатора". Почему я должен каким-то образом оправдываться за то, что я делаю кино для зрителей?

В том же интервью Сарик отметил, что за всю жизнь посмотрел около 8 тысяч фильмов и назвал просмотр кинолент лучшим видом отдыха.

"Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я – 8 тысяч", – заявил режиссер.

Кроме этого, Андреасян рассказал о своем конфликте с блогером и кинокритиком BadComedian (настоящее имя – Евгений Баженов). На своем канале он часто разбирал фильмы Сарика, критикуя их. Многомиллионная аудитория Баженова регулярно рушила оценки проектов Андреасяна на киноплатформах, писали СМИ.

Андреасян рассказал, что однажды встретился с Евгением и предложил ему попробовать самому снять фильм, выступив в качестве продюсера или режиссера.

"Когда я общался с Бэдом, с Женей, я ему сказал: давай я тебе дам деньги на кино. Сними ты кино, спродюсируй, найми режиссера, напиши сценарий, покажи нам всем, как это должно быть", – рассказал Сарик.

Но, по словам режиссера, блогер отказался, заявив, что не готов. Постановщик добавил, что Баженов изначально смотрит на его фильмы "как на материал, который можно обстебать".

"Я ненавижу Тарковского"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В марте 2025 года Сарик Андреасян попал в крупный скандал, посетив одну из киношкол в Москве. Студентка спросила постановщика, снимает ли он фильмы только ради прибыли или все же руководствуется любовью к искусству. Режиссер ответил, что для него "дело не в деньгах", но при этом авторское, или "маргинальное", кино его не привлекает. По его словам, те, кто занимается арт‑проектами, рискуют остаться бедными на всю жизнь.

Когда студентка привела в пример Андрея Тарковского, Андреасян резко отметил, что "ненавидит" советского режиссера и считает авторское кино деградирующим и устаревшим.





Сарик Андреасян режиссер Я ненавижу Тарковского. Тарковский – это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский – это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это.

В итоге Сарик покинул аудиторию раньше окончания встречи под смех и аплодисменты студентов.

Видео попало в Сеть и вызвало массу негатива. Например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил пересмотреть финансирование фильмов постановщика.

Андреасяна также часто критикуют за то, что он снимает супругу Лизу Моряк в главных ролях практически во всех своих крупных проектах. Режиссер ответил в своих соцсетях, заметив, что знаменитые постановщики также снимали своих жен. Он привел в пример Сергея Бондарчука и Ирину Скобцеву, Леонида Гайдая и Нину Гребешкову, а также Владимира Меньшова и Веру Алентову.

