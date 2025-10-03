Режиссер Сарик Андреасян сравнил себя с Тарантино и Скорсезе

Режиссер Сарик Андреасян сравнил себя с такими голливудскими коллегами, как Джеймс Кэмерон, Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино. Эти мэтры, как и он, предпочитают снимать развлекательное кино и не оправдываться за это, объяснил постановщик. О других высказываниях Андреасяна, вызвавших волну критики, читайте в материале Москвы 24.
"Делаю кино для зрителей"
Режиссер Сарик Андреасян в интервью блогеру Лизе Лазерсон заявил, что предпочитает снимать развлекательное зрительское кино. Постановщик не намерен оправдываться за выбор контента, несмотря на критику от профессионального сообщества и интернет-пользователей.
Свою позицию по этому вопросу он сравнил с принципами голливудских коллег.
В том же интервью Сарик отметил, что за всю жизнь посмотрел около 8 тысяч фильмов и назвал просмотр кинолент лучшим видом отдыха.
"Я очень насмотренный. Мы как-то с моим редактором лет 10 назад поспорили, кто сколько посмотрел фильмов. Он меня обошел, так как на киноведа учился. Он посмотрел 10 тысяч фильмов, а я – 8 тысяч", – заявил режиссер.
Кроме этого, Андреасян рассказал о своем конфликте с блогером и кинокритиком BadComedian (настоящее имя – Евгений Баженов). На своем канале он часто разбирал фильмы Сарика, критикуя их. Многомиллионная аудитория Баженова регулярно рушила оценки проектов Андреасяна на киноплатформах, писали СМИ.
Андреасян рассказал, что однажды встретился с Евгением и предложил ему попробовать самому снять фильм, выступив в качестве продюсера или режиссера.
"Когда я общался с Бэдом, с Женей, я ему сказал: давай я тебе дам деньги на кино. Сними ты кино, спродюсируй, найми режиссера, напиши сценарий, покажи нам всем, как это должно быть", – рассказал Сарик.
Но, по словам режиссера, блогер отказался, заявив, что не готов. Постановщик добавил, что Баженов изначально смотрит на его фильмы "как на материал, который можно обстебать".
"Я ненавижу Тарковского"
В марте 2025 года Сарик Андреасян попал в крупный скандал, посетив одну из киношкол в Москве. Студентка спросила постановщика, снимает ли он фильмы только ради прибыли или все же руководствуется любовью к искусству. Режиссер ответил, что для него "дело не в деньгах", но при этом авторское, или "маргинальное", кино его не привлекает. По его словам, те, кто занимается арт‑проектами, рискуют остаться бедными на всю жизнь.
Когда студентка привела в пример Андрея Тарковского, Андреасян резко отметил, что "ненавидит" советского режиссера и считает авторское кино деградирующим и устаревшим.
В итоге Сарик покинул аудиторию раньше окончания встречи под смех и аплодисменты студентов.
Видео попало в Сеть и вызвало массу негатива. Например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил пересмотреть финансирование фильмов постановщика.
Андреасяна также часто критикуют за то, что он снимает супругу Лизу Моряк в главных ролях практически во всех своих крупных проектах. Режиссер ответил в своих соцсетях, заметив, что знаменитые постановщики также снимали своих жен. Он привел в пример Сергея Бондарчука и Ирину Скобцеву, Леонида Гайдая и Нину Гребешкову, а также Владимира Меньшова и Веру Алентову.