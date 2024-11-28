28 ноября, 17:30Общество
Москвичи показали, как их кот наблюдает за водой в раковине
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, телезрители прислали кадры, на которых домашний кот лежит на раковине и наблюдает за капающим краном.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.