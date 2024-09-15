Украина потеряла 10 млн долларов после загрязнения реки Десна

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Экология Украины потеряла около 10 миллионов долларов после загрязнения реки Десна. Об этом заявил заместитель государственного агентства водных ресурсов страны Игорь Гопчак.

"На сегодняшний момент загрязнение дошло до 336 километра от впадения реки Десна и уже попало в Киевскую область, но основная концентрация остается в Черниговской области", – цитирует его "Газета.ру".

По словам Гопчака, убытки составили 415 миллионов гривен (около 10 миллионов долларов).

В ноябре прошлого года в МИД РФ заявили, что около 12 миллионов тонн радиоактивных отходов могло попасть в Днепр и грунтовые воды из-за проблем с их хранением на Украине. Причиной происшествия мог стать возможный подмыв дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

В ведомстве добавили, что ситуация с хранением РАО на Украине "принимает ужасающий характер". Так, от переработки урановых руд на Приднепровском химическом заводе образовалось 42 миллиона тонн отходов.

Как отметил замдиректора "Киевводоканала" Владимир Костюк, властям Киева придется перейти на иные источники водоснабжения из-за загрязнения реки. Согласно последним полученным данным, загрязненная вода спустилась ниже Чернигова. Вместе с тем органическое загрязнение продолжается.

