Путин заявил, что Запад невольно помогает возвращать российских ученых на Родину

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Запад невольно помогает возвращать российских ученых обратно на Родину. Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Президент отметил, что соотечественники боятся отправлять детей в школы в западных странах, поэтому решают вернуться обратно в Россию. Еще одной причиной возвращения россиян обратно является тот факт, что в стране создана лабораторная база. При этом власти будут и дальше улучшать социальные условия ученых.



"Самое главное-то что? Надо создавать социальные условия <...> Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет – все это постепенно будем делать", – сказал Путин.

Ранее президент отмечал, что на сегодняшний день отечественные научные решения зачастую превосходят иностранные аналоги. Путин отмечал, что нужно развивать отечественные платформы в области химии и новых материалов, чтобы страна вошла в число лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. В этом году число вопросов от россиян составило почти 3 миллиона. В топ-5 регионов по количеству обращений вошли Москва, Санкт-Петербург, Кубань, Ростовская и Свердловская области.

Прием обращений продлится вплоть до окончания прямой линии. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в виде текста и видеозаписи можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

