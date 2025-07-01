Психолог Сальникова: похвала в браке играет ключевую роль в отношениях

Фото: depositphotos/gpointstudio

Похвала играет ключевую роль в отношениях, поскольку для большинства людей она важна. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Дарью Сальникову.

"У нас в обществе принято ставить оценки, говорить, что плохо, а что хорошо. В крайности впадать не надо, но так или иначе мы все ждем, когда выполняем дело, обратную эмоциональную связь. Когда мужчины дарят цветы, они получают от женщин обратную связь в виде восхищенных глаз и эмоций", – отметила она.

Как подчеркнула специалист, похвала в семье очень важна и после 20 лет совместной жизни, когда ценность поступков отходит на второй план. Однако хвалить следует только за то, что человек ценит в партнере. Например, объяснила психолог, за зарабатывание денег и уборку дома.

Сальникова подчеркнула, что в семье необходимо чувствовать значимость и нужность.

Ранее клинический психолог Илья Суслов рассказал, что секрет долгих и счастливых семейных отношений заключается в принятии не только позитивной стороны партнера, но и негативной.

Специалист подчеркнул, что для женщин важным являются знаки внимания и транслирование друг другу своих желаний. По словам психолога, когда супруг приходит с работы, жена может его обнять, погладить и поддержать.

