В Москве запустили новый онлайн-сервис для малого бизнеса

Новый бесплатный онлайн-сервис для оценки эффективности предприятий в сфере торговли и услуг запущен на портале "Малый бизнес Москвы" (МБМ), сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Сервис будет полезен как действующим, так и начинающим предпринимателям, поскольку позволяет сравнить ключевые показатели с результатами успешных компаний в той же отрасли, чтобы разработать стратегию дальнейшего развития, пояснила вице-мэр.

Вместе с тем портал помогает проанализировать работу компании, получить рекомендации по количеству сотрудников, ассортименту и оборудованию, протестировать бизнес-идею до ее реализации, добавила Сергунина.

Для использования сервиса необходимо перейти на его страницу, выбрать свою сферу деятельности из 85 доступных вариантов и заполнить анкету. Система проанализирует данные и сравнит их с информацией о ведущих игроках рынка, после чего предоставит детальный отчет по 30 показателям, включая доходы, расходы, цены и структуру персонала.

На основе этого отчета предприниматели смогут оценить текущее состояние бизнеса, определить направления для развития и разработать стратегию расширения. Также эти данные будут полезны при составлении бизнес-планов и принятии решений о запуске новых проектов.

Всего на портале МБМ теперь доступно более 35 онлайн-сервисов для старта и развития бизнеса. Также для предпринимателей проводятся бесплатные семинары, тренинги, отраслевые форумы и консультации экспертов.

Ранее стало известно, что в Москве запускается бесплатный дистанционный курс для предпринимателей "Свое дело: новый уровень ПРО". Курс, рассчитанный на 2 месяца и включающий 7 модулей, поможет сократить издержки, ускорить выполнение заказов и повысить конкурентоспособность. На первом этапе предприниматели проведут диагностику текущего состояния бизнеса, сформируют дорожную карту оптимизации и начнут внедрять изменения. В рамках второго этапа они продолжат изменения самостоятельно.