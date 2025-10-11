Форма поиска по сайту

11 октября, 20:25

Посольство РФ рекомендовало туристам отложить посещение Мадагаскара

Фото: ТАСС/EPA/HENITSOA RAFALIA

Российское посольство на Мадагаскаре посоветовало россиянам воздержаться от поездок в центр столицы Антананариву и от посещения общественных мест. Об этом говорится в телеграм-канале дипломатической миссии.

Уточняется, что это связано с ситуацией в стране. В случае возникновения экстренных ситуаций россияне могут круглосуточно обращаться в дипмиссию РФ.

Тысячи молодых людей островного государства ранее вышли на акции протеста против перебоев в обеспечении электроэнергией и водой. Они также потребовали отставки правительства.

Позже президент страны заявил о роспуске правительства. Всего в ходе протестов на Мадагаскаре погибли как минимум 22 человека.

