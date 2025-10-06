Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 13:27

Политика

В посольстве РФ сообщили, что российские туристы благополучно выехали из Мадагаскара

Фото: ТАСС/АР/Mamyrael

Группа российских туристов выехала из Мадагаскара после начавшихся протестов в стране. Об этом ТАСС сообщили в посольстве.

По оценкам представителей ведомства, ситуация в столице республики продолжает оставаться напряженной, однако многие магазины, заправки, рестораны и другие общественные места возобновили работу.

"В посольство обращалась только одна группа туристов, которая уже благополучно выехала из страны", – рассказали в диппредставительстве России.

Беспорядки в островном государстве начались 25 сентября, когда граждане вышли на улицы в знак протеста против перебоев в обеспечении электроэнергией и водой.

Народ выдвинул требование об отставке правительства и президента страны Андри Радзуэлины, после чего политический лидер Мадагаскара объявил о роспуске правительства.

В ходе вспыхнувших протестов погибли минимум 22 человека, а пострадали более 100. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика