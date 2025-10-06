06 октября, 13:27Политика
В посольстве РФ сообщили, что российские туристы благополучно выехали из Мадагаскара
Фото: ТАСС/АР/Mamyrael
Группа российских туристов выехала из Мадагаскара после начавшихся протестов в стране. Об этом ТАСС сообщили в посольстве.
По оценкам представителей ведомства, ситуация в столице республики продолжает оставаться напряженной, однако многие магазины, заправки, рестораны и другие общественные места возобновили работу.
"В посольство обращалась только одна группа туристов, которая уже благополучно выехала из страны", – рассказали в диппредставительстве России.
Беспорядки в островном государстве начались 25 сентября, когда граждане вышли на улицы в знак протеста против перебоев в обеспечении электроэнергией и водой.
Народ выдвинул требование об отставке правительства и президента страны Андри Радзуэлины, после чего политический лидер Мадагаскара объявил о роспуске правительства.
В ходе вспыхнувших протестов погибли минимум 22 человека, а пострадали более 100. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.
Читайте также
- Все члены оппозиционной партии Непала подали в отставку из-за протестов – СМИ
- Более 180 человек задержаны в ходе массовых протестов во Франции