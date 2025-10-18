В России могут вырасти штрафы за продажу алкоголя с нарушениями

Фото: depositphotos/Sonar

В Совфеде обсуждается возможность повышения до 500 тысяч рублей штрафов за нарушение правил розничной продажи алкоголя, заявил ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Артем Шейкин.

По словам сенатора, недавно в палате парламента прошел круглый стол, в ходе которого обсуждались вопросы совершенствования механизмов противодействия незаконному обороту алкоголя.

Шейкин уточнил, что в отдельных регионах страны сохраняется тенденция роста нелегальной продажи спиртного. В частности, около школ и детских садов, а также у неустановленное время.

"Вместе с правительством Амурской области мы прорабатываем инициативы сразу по нескольким направлениям. Первое – это увеличение размера административных штрафов в части ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя <...>. В частности, рассматривается возможность повышения штрафов для должностных лиц до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей", - отметил собеседник агентства.

Он указал, что действующие санкции зачастую не сдерживают добросовестных предпринимателей.

Еще одна рассматриваемая инициатива позволит органам контроля инициировать административные производства не только по результатам проверок, но и собранным материалам и сообщениям жителей, если имеется достаточно информации о нарушениях, подчеркнул сенатор.

По его мнению, этот механизм позволит оперативно реагировать на сигналы граждан, вовлекая их в борьбу с нелегальным оборотом и обеспечивая неотвратимость наказания.

Шейкин отметил важность развития профилактических мер, мотивации легального бизнеса и разъяснительной работы с населением о рисках покупки нелегального спиртного. Такой подход позволит добиться долгосрочного результата, заключил он.

Власти Вологодской области с 1 марта следующего года планируют ограничить розничную продажу алкогольных напитков в жилых домах. Новые правила затронут торговые точки, прикассовую зону, объекты общепита на цокольных этажах, а также помещения площадью менее 200 квадратных метров.