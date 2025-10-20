Пять звезд, которые попадали в скандалы с порчей имущества

Певец Сергей Пенкин попал в скандал из-за инцидента с порванным матрасом в отеле в Новосибирске. Какие звезды портили имущество в гостиничных номерах и не только, читайте в материале Москвы 24.

Сергей Пенкин

19 октября певец Сергей Пенкин сообщил в своих соцсетях, что во время юбилейного тура в Новосибирске испортил имущество отеля. Заслуженный артист РФ рассказал, что под ним во время сна порвался матрас.



"Проснулся весь в перьях в отеле Новосибирска", – написал Пенкин.

По его словам, он пришел в номер уставшим после переездов, уснул и через несколько часов обнаружил, что весь пол покрылся толстым слоем перьев. Оказалось, что певец во сне порвал дорогой матрас. Из-за этого Пенкину пришлось вызывать горничную среди ночи – она и убирала перья до утра.

Помимо бессонной ночи, артисту пришлось заплатить штраф администрации отеля в размере 350 тысяч рублей. Однако на следующий день представитель певца Вадим Колчков заявил Москве 24, что они будут оспаривать штраф и уже начали переговоры с администрацией гостиницы. Директор артиста заявил, что инцидент произошел не по вине Сергея, а из-за того, что матрас был старым или некачественным.

Дарья Белоусова

В 2020 году СМИ сообщили, что актриса Дарья Белоусова оставила в арендованной квартире неисправную технику и прожженные вещи. Об этом хозяйка жилья Анна Захерман рассказала в интервью Андрею Малахову. Она также добавила, что квартиру в Казарменном переулке в центре Москвы снимала Белоусова, но заслуженный артист РФ Михаил Ефремов был в ней частым гостем.

Именно в этой квартире актер давал интервью после смертельного ДТП, случившегося по вине актера на Садовом кольце, а позже там проводились следственные мероприятия.

По словам Захерман, знаменитые квартиранты якобы оставили после себя жилье в неподобающем виде: со сломанным холодильником и унитазом, разбитым окном, неприятным запахом. По данным хозяйки жилья, ей пришлось также избавиться от всего текстиля, потому что он был прожжен сигаретами. Владелица оценила ущерб в 365 тысяч рублей.

Леонид Якубович

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 2010-м году СМИ сообщили, что телеведущего Леонида Якубовича обвинили в порче имущества. Водитель посла Бельгии в Москве подал заявление в правоохранительные органы на знаменитость. Ведущего программы "Поле чудес" обвиняли в том, что он якобы повредил боковое зеркало машины дипломата, которое мешало проезду.

По словам истца, ведущий также находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили звезду экрана.

В свою очередь Якубович опроверг новости. Он заявил, что инициатором конфликта был водитель посла Бельгии, но несмотря на это, телеведущий не наносил повреждения автомобилю.

Источник в правоохранительных органах сообщил Life.ru, что дознаватель не успел опросить Якубовича – с него не были взяты объяснения, хотя он должен был их дать. Водитель посла, в отличие от телеведущего, дожидался полиции и подробно рассказал свою версию событий.

По его словам, Якубович подошел к машине и ударил по стеклу, требуя убрать автомобиль. Водитель ответил, что машина не мешает, и поинтересовался, в чем дело, после чего, как он утверждает, телеведущий вновь подошел и разбил зеркало. СМИ не сообщали, чем закончилось дело.

Наоми Кэмпбелл

В 2008 году издание Daily Mail сообщило, что супермодель Наоми Кэмпбелл испортила имущество московского отеля Ritz Carlton. По версии издания, Кэмпбелл вместе с возлюбленным, совладельцем Capital Group Владиславом Дорониным, прилетела в Москву и остановилась в президентском номере.

После их отъезда горничные якобы обнаружили на шелковых простынях дыры и подпалины, похожие на следы от свечей или сигарет. По данным Daily Mail, когда у модели попросили возместить ущерб, она отказалась, заявив, что такие потери уже включены в стоимость номера.

Представитель Кэмпбелл тогда назвал обвинения "абсолютной неправдой": по его словам, она не ставила свечи на кровать и не курила в номере.

Кортни Лав

В 2007 году певица и актриса с размахом отметила 43-й день рождения. Кортни устроила вечеринку в лондонском отеле Covent Garden, а к утру выяснилось, что она полностью разгромила роскошный номер.

По данным СМИ, Лав якобы разрушила зал для банкета, разбила зеркала, прожгла сигаретами ковер и повредила кровать с балдахином.

Журналисты сообщали также, что это не первая подобная выходка знаменитости. Якобы вдова Курта Кобейна и вовсе устроила пожар в лондонской гостинице Claridge’s, после чего стала там нежеланным гостем.