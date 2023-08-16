Городские службы устранили прорыв гидранта на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы устранили прорыв гидранта на Луховицкой улице в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Разлитие воды на улично-дорожной сети оперативно ликвидировано", – говорится в сообщении.

Ситуация не оказала влияния на водоснабжение жителей улицы, отметили в комплексе.

До этого сообщалось, что в начале марта во Владивостоке прорвало теплотрассу на улице Новоивановской, без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Тогда из-за происшествия временно ограничили движение транспортных средств от улицы Светланской в сторону улицы Новоивановской.

Ранее сообщалось, что в Саратове машина с людьми упала в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва трубы. Водитель и двое его пассажиров, в том числе ребенок, быстро успели выбраться из салона.

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