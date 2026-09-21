SHOT: москвичка покрывается волдырями из-за редкой аллергии на воду

Кожа жительницы столицы покрывается волдырями после любого соприкосновения с водой из-за редчайшей формы аллергии, рассказали СМИ. С чем может быть связана болезнь и можно ли ее победить, разбиралась Москва 24.

Около ста человек во всем мире

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвичка по имени Милена страдает от редчайшей аллергии на воду: любое соприкосновения с ней вызывает волдыри, утверждает телеграм-канал SHOT.

По информации СМИ, родители заметили красную сыпь и зуд на теле девушки еще в раннем детстве: кожные проявления возникали после купания. Обследование у аллерголога показало аквагенную крапивницу.

Официально в мире зафиксировано лишь около 100 случаев такой патологии. Среди симптомов – необычная реакция на любое взаимодействие кожи с водой, причем вне зависимости от ее температуры и источника. Раздражения появляются даже из-за пота, например, после похода в спортзал.

При этом аллерголог, иммунолог Даниил Щепеляев объяснил Москве 24, что аквагенная крапивница не является классической аллергической реакцией. Механизм состояния связан с активацией так называемых холинергических путей при контакте с водой, отметил он.





Даниила Щепеляев аллерголог, иммунолог На сегодняшний день данное заболевание по-прежнему не имеет эффективного лечения. Современная терапия включает антигистаминные препараты, гормоны и стабилизаторы мембран тучных клеток. Однако даже такие методы являются исключительно симптоматическими.

Щепеляев уточнил, что предположений о причинах аквагенной крапивницы существует множество. Чаще всего она выступает симптомом другого заболевания: в частности, сахарного диабета и неврологических расстройств вроде эпилепсии, поражения головного и спинного мозга. Плюс это состояние может проявляться при патологии печени и желчевыводящих путей, а также дебюте лейкозов.

Если пациент с такой аллергией попадает к врачу, это становится поводом для детального обследования всего организма. Однако в целом идиопатическая (то есть та, что возникает по неизвестным причинам) аквагенная крапивница является крайне редким явлением, объяснил эксперт.

Кто в группе риска?

Аллерголог-иммунолог Наталья Попова в беседе с Москвой 24 также назвала подобную форму заболевания редчайшей.

Эксперт привела одну из ведущих гипотез его возникновения, согласно которой вода выступает растворителем и вымывает из кератинового слоя кожи некий неизвестный эндогенный антиген. Затем она переносит его к тучным клеткам, заставляя выбрасывать гистамин – главный виновник любой аллергии.





Наталья Попова аллерголог-иммунолог В случае аквагенной крапивницы триггеры строго ограничены жидкостями. Помимо водопроводной, морской, речной или дождевой воды, реакцию вызывают собственный пот и слезы. Именно поэтому пациенты часто жалуются на зуд после тренировки в зале или во время плача.

Основные теории возникновения патологии происходят вокруг нарушения кожного барьера. Предполагается, что у таких пациентов на поверхности эпидермиса присутствует аномальный белок-рецептор, или компонент пота, который при растворении становится агрессивным медиатором. Есть и другая точка зрения – обсуждается связь проблемы с дефицитом определенных ферментов в коже, отметила эксперт.



Попова уточнила, что чаще всего дебют приходится на пубертат или раннее детство, когда меняется гормональный фон и состав секретов кожных желез. Однако описаны случаи манифестации и в зрелом возрасте.

"Данное заболевание носит хронический характер: полностью вылечить его современная медицина пока не может. При этом взять заболевание под полный контроль абсолютно реально", – заверила эксперт.

В частности, необходимо максимально ограничить контакт с водой, а перед душем стоит наносить защитные жирные кремы, которые создают барьер между кожей и влагой. Также по рекомендации врача назначаются лекарственные препараты, подчеркнула Попова.

Эксперт объяснила, что четкую группу риска выделить невозможно из-за ничтожно малой выборки пациентов в мире. Однако наблюдения показывают некоторые закономерности: например то, что чаще подобной формой страдают женщины. При этом специалист предупредила, что статистика может быть искажена тем, что они активнее обращаются к врачам с кожными проблемами.

Кроме того, наличие других атопических заболеваний (бронхиальная астма, поллиноз, атопический дерматит) повышает общую предрасположенность иммунной системы к сбоям. Пациенты с уже имеющимися формами хронической идиопатической крапивницы более склонны к развитию дополнительных физических триггеров, предостерегла Попова.

