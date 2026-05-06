Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:27

Экономика

Запасы сыра в России выросли на 21%

Фото: depositphotos/VadimVasenin

В России зафиксирован рост складских запасов сыра, несмотря на умеренное увеличение потребления, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные "Союзмолока".

К началу апреля объем этого продукта вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 77,1 тысячи тонн, что на 52% больше средних значений за последние пять лет. Однако производство в первом квартале удалось увеличить только на 3% – до 210,2 тысячи тонн.

Основной причиной роста запасов назван рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, который стал максимальным за три десятилетия. Также на рынок влияют снижение экспорта и конкуренция с белорусской продукцией.

Вместе с тем изменения были зафиксированы и в поведении потребителей. В частности, в настоящее время наблюдается рост спроса на дорогие и специализированные сыры, такие как выдержанные (плюс 9,7%) и с плесенью (плюс 3,8%). В то же время потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снизилось на 2,7%.

Кроме того, в стране продолжает расти производство свинины. В первом квартале 2026 года выпуск увеличился на 5,7% и достиг 1,47 миллиона тонн в живом весе.

На этом фоне средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории упала на 15% относительно показателей 2025-го года и составила 188 рублей за килограмм. Снижение затронуло также и отдельные части туши. В частности, окорок подешевел на 18% – до 232 рублей за килограмм, а лопатка – на 17%.

В компании Gran Re рассказали, как готовят сыр

Читайте также


экономикаеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика