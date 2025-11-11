The Guardian: бизнесмен и экс-сенатор Слуцкер умер в Швейцарии

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Бывший член Совета Федерации, бизнесмен Владимир Слуцкер скончался от рака в женевском хосписе в сентябрн, пишут The Guardian и Daily Mail. Эту информацию подтвердил РБК представитель предпринимателя.

В публикации отмечается, что о смерти Слуцкера рассказал адвокат бывшей супруги бизнесмена Дэвид Эллисон. Он уточнил, что после расторжения брака женщина инициировала против экс-мужа судебный процесс в Лондоне.

В рамках разбирательства Слуцкер утверждал, что столкнулся со значительными финансовыми проблемами, вызванными незаконным присвоением его активов. Бизнесмен также настаивал на том, что эти обстоятельства никак не связаны с решением его жены о разводе.

Позднее суд установил, что до момента расставания Слуцкер и его супруга проживали в просторном лондонском особняке площадью 2 790 квадратных метров, стоимость которого оценивалась в 45 миллионов фунтов стерлингов.

На реконструкцию и ремонт этого имущества они потратили несколько миллионов фунтов стерлингов, а их совместные семейные путешествия предполагали расходы в десятки тысяч евро. Также бизнесмен являлся владельцем художественной коллекции, стоимость которой достигала 4 миллионов фунтов стерлингов.

Судья подчеркнул, что масштабы состояния Слуцкера "в значительной степени подтверждается документами, которые были составлены от его имени, подписаны и подтверждены им, и демонстрируют финансовое положение незадолго до того, как он столкнулся с расторжением брака и началом данного разбирательства".

Суд принял решение о взыскании с наследников Слуцкера 25 миллионов фунтов стерлингов в пользу его бывшей жены Алены, а также о погашении задолженности по алиментам и судебным расходам на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов, уточняется в публикации.

По утверждению Эллисона, ни сам Слуцкер, ни его преемники не выплатили его экс-супруге "ни копейки", а незадолго до своей смерти он исчез, разорвав контакты с детьми.

Как уточняет The Guardian, судебная система Великобритании обычно не публикует решения по семейным делам, однако в данном случае судья посчитал это необходимым, приняв во внимание общественный статус Слуцкера как бывшего члена сената, а также его "серьезные неоднократные неправомерные действия в ходе судебных разбирательств".

Слуцкер, родившийся в Москве 27 августа 1956 года, являлся выпускником Московского института инженеров железнодорожного транспорта. В 90-е годы он занимал должность председателя совета директоров "Группы Финвест". С 2002 по 2010 год исполнял обязанности члена Совета Федерации от Чувашии.

Первой супругой предпринимателя стала Ольга Слуцкер – основательница сети фитнес-клубов World Class. В 2009 они развелись, а затем судились по вопросам раздела имущества и определения порядка опеки над общими детьми. Бизнесмен претендовал на половину стоимости лондонской недвижимости, оцененной в 40 миллионов фунтов стерлингов, однако суд оставил ее его экс-супруге.

