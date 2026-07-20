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20 июля, 06:56

Политика

Песков заявил, что Путин открыт к контактам с новым верховным лидером Ирана

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В Кремле подтвердили готовность Владимира Путина к контактам с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что никакой конкретики по организации беседы пока нет.

Таким образом Песков отреагировал на сведения иранского источника, согласно которым первый международный контакт Моджтабы Хаменеи может состояться именно с Путиным в формате телефонного разговора или личной встречи.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Москва выразила готовность выступить посредником в урегулировании противоречий на Ближнем Востоке и предложила свою территорию для прямых переговоров между Ираном и арабскими государствами. По его словам, РФ готова организовать переговорную площадку, однако не планирует навязывать свои услуги.

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