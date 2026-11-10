Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слух о лишении дочери наследства

Анастасия Волочкова высказалась о слухах по поводу лишения дочери наследства. Балерина отметила, что еще рано задумываться о его распределении, так как она планирует жить долго и счастливо. Что известно об отношениях звезды с ее близкими, в материале Москвы 24.

"Еще никто никакого наследства не получил"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art

Анастасия Волочкова высказалась по поводу своего наследства и того, кому оно может достаться. Речь идет о слухах, согласно которым она якобы намерена лишить дочь Ариадну всего имущества.

Обсуждение началось после того, как Волочкова заявила в эфире программы "Ты не поверишь!", что задумалась о будущем: она усомнилась, что ее единственная дочь будет ухаживать за ее могилой и навещать ее.





Анастасия Волочкова балерина Если говорить про завещание, то человек же сам вправе решить, кому он хочет оставить то, что ему принадлежит. Я не хочу, чтобы моей дочери что-либо досталось. Просто не хочу. Мне есть кому завещать и есть кому делать добро. Родственники же первые, как крысы, всегда.

Позже Анастасия в личном блоге заявила, что "касаемо Ариадны все хорошо", однако отношения с ней она охарактеризовала как сложные. По мнению Волочковой, дочь настраивают против нее.

"Просто меня обескураживает, когда Аришу называют наследницей, а не дочкой. Какое наследство?! Уже слухи ползут, что я хочу это наследство отнять… Подождите, еще никто никакого наследства не получил. Я жива и хочу жить долго и счастливо, светить для людей своим творчеством, исполняя свое предназначение. Я сама решу, кому что завещать. Но рано об этом задумываться", – отметила балерина.

Также балерина сделала акцент на том, что нынешнюю жену ее бывшего супруга называют мачехой, при том что сама Анастасия еще жива.

"Так хочется, чтобы все жили своей жизнью, а не моей. Я никого не собираюсь заставлять меня любить. Я и так любима детьми и взрослыми. И радуюсь этому", – подчеркнула звезда.

Ранее Волочкова заявила в интервью Елене Ханге, что 21-летняя дочь, которой она с детства ни в чем не отказывала, обиделась на нее и упрекнула в недостатке материнского внимания.

"Ей еще только 21 год исполнился. Претензии ко мне – что я никогда ее не любила, что она никому была не нужна, что я не стояла у ее кроватки с рождения. <...> Для меня это огромная боль. У меня ощущение, что дети всей России любят меня больше, чем моя собственная дочь, настроенная против меня", – заявила артистка.

Волочкова добавила, что отношения с наследницей сейчас напряженные: мать и дочь то возобновляют общение, то снова прерывают его.

"Бог тебе судья"

В октябре Волочкова призналась во время записи шоу "Чей трек?", что дочь не желает с ней общаться даже по телефону, из-за чего она не может поздравить ее с днем рождения. Экс-балерина Большого театра даже расплакалась после таких подробностей. Тогда ведущий проекта предложил ей передать поздравления наследнице прямо на камеру.

"Ариадна, хочу поздравить тебя с днем рождения, дорогая моя. Этот священный для меня день случился 21 год назад. Поздравляю тебя! Очень люблю и искренне сожалею, что ты не находишь возможным даже ответить мне на мои звонки и сообщения. Ну, Бог тебе судья", – высказалась Анастасия.

Вину за сложные отношения с дочерью она возложила на свою мать, отметив, что "это именно она постаралась", сообщил сайт Общественной службой новостей.

"Когда-то она мне лично заявила, что сделает все возможное, чтобы испортить мои отношения с Ариадной. Так, собственно говоря, и вышло", – сказала Волочкова.

Еще одним виновником Волочкова считает "отцовскую сторону", которая якобы очернила ее в глазах дочери, чтобы у той пропало желание общаться с матерью. Балерина добавила, что не знает, где сейчас живет Ариадна, так как девушка скрывает от нее свой адрес, чтобы избежать внезапного визита.

Скандальная свадьба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/volochkova_art

О напряженных отношениях между Анастасией и Ариадной СМИ писали в 2025 году, когда девушка выходила замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Свадьба состоялась в тронном зале особняка Мясникова в Петербурге, а перед этим пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

По данным СМИ, балерина долго на свадьбе не задерживалась. На камеру прессы попал момент, как Волочкова села в машину и покинула вечеринку расстроенная. По одной из версий, у Анастасии случился конфликт с зятем и дело чуть не дошло до драки, по другой – с крестной Еленой.

При этом друг жениха сообщил, что никакой потасовки не было, а мать невесты просто спешила выехать в Москву. Однако незадолго до самой свадьбы Волочкова дала скандальное интервью, в котором назвала избранника дочери "хахалем" и раскритиковала решение пары не приглашать СМИ на торжество. Тогда же Волочкова заявила, что была против венчания влюбленных, посчитав, что Ариадна "через полгода расстанется" с мужем.

В декабре 2025 года действительно появился слух о том, что Ариадна и Никита расстались и якобы девушка уверена, что разрыв ей "мама накаркала". Но Волочкова эти слухи опровергла, добавив, что у молодых супругов все нормально.