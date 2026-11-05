Татьяна Куртукова выпустит песню "Ничего дороже" для сказки "Морозко"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Релиз песни "Ничего дороже" в исполнении певицы Татьяны Куртуковой, ставшей саундтреком семейной сказки Эдуарда Бордукова "Морозко", назначен на 6 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".

Песню написал продюсер и композитор Fargo (Арутюн Тамамян), соавтор хитов Life и Gaz для Zivert. Зрители ТНТ уже могли услышать ее в "Шоу Воли". В фильме, который вышел в прокат 22 октября, песня звучит в финале.

Куртукова назвала работу с Fargo большим удовольствием и всегда плодотворным сотрудничеством. Это не первая совместная работа певицы и продюсера: по словам артистки, они уже создали "немало прекрасных произведений".

"Когда он предложил мне принять участие в этом проекте, я согласилась без колебаний, потому что "Морозко" – важнейшая часть русского культурного кода", – поделилась она.

По сюжету сестры Марфа и Настя пытаются справиться с древней магией, из-за которой в их деревне уже много лет не наступает зима. Они хотят прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко и обрести любовь.

В картине сыграли Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Вадим Соснин, Артем Быстров, Светлана Колпакова и другие. Съемки проходили в Подмосковье, Карелии, Ленинградской и Липецкой областях.

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