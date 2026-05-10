"Газпром" подключил уже 70% домов по программе догазификации

Почти три четверти домохозяйств из плана президентской программы догазификации уже пользуются сетевым топливом. Как рассказал РИА Новости гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов, к газу подключились свыше 1,17 миллиона семей.

"Согласно поручению президента, мы должны к 2030 году подключить к газу в России 1,6 миллиона домов. Безусловно, нисколько не сомневаюсь, что мы выполним эту задачу. Хорошими темпами двигаемся в этом направлении", – заявил Густов.

Параллельно растет и общий уровень газификации страны. Глава организации отметил, что за 2021–2025 годы доступ к газу получили около 2,15 тысячи населенных пунктов, а показатель газификации превысил 75%. Ориентир на 2030 год – стопроцентная технически возможная газификация.

Ранее Владимир Путин заявлял, что затраты энергокомпаний на устранение существующего энергодефицита не должны включаться в тарифы и перекладываться на плечи потребителей.