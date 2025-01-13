Мишустин заявил, что участники СВО продолжат получать медпомощь без очереди

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участники СВО продолжат получать медицинскую помощь без очереди. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

"Кроме того, усилится взаимодействие медорганизаций с государственным фондом "Защитники Отечества", – приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

По его словам, кабмин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025–2027 годы.

Ранее правительство утвердило правила санаторно-курортного лечения в центрах реабилитации Соцфонда России, а также медицинской реабилитации для ветеранов СВО.

Речь идет о прохождении лечения в реабилитационных центрах, которые находятся на территории различных регионов России. С 2025 года, помимо самого лечения и реабилитации, ветеранам будет обеспечиваться проезд в реабилитационный центр и в обратное направление.