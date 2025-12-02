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02 декабря 2025, 16:21

Культура

Владимир Путин наградил Тину Канделаки орденом Александра Невского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин наградил телеведущую Тину Канделаки орденом Александра Невского. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе уточняется, что награда вручена за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

Кроме того, актриса Нонна Гришаева получила орден "За заслуги в культуре и искусстве".

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", – говорится в президентском указе.

Также Путин наградил народную артистку России Надежду Бабкину орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Награда вручена ей, в частности, за вклад в развитие культуры и искусства.

До этого российский лидер объявил благодарность телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Президент России подписал соответствующее распоряжение "О поощрении". Согласно документу, ведущих отметили за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

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