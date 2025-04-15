15 апреля, 13:01Происшествия
На станции "Моссельмаш" погиб подросток-зацепер
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Утром 15 апреля на станции "Моссельмаш" Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) погиб 16-летний зацепер. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Следователи рассказали, что юноша залез на поезд, а после упал с межвагонного пространства. Он получил тяжелые травмы. Спасти подростка не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".
На месте гибели подростка работает следствие. Назначены экспертизы.
Ранее врачи спасли жизнь 16-летнему зацеперу, которого ударило током во время опасной поездки на поезде. Юноша был доставлен в Московский областной центр охраны материнства и детства с тяжелыми ожогами и контузией. Лечение заняло восемь месяцев.
Зацепера заметили на ж/д станции Бирюлево-Пассажирская