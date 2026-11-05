Кравцов: программа воспитания в детсадах содержит развитие через занятия и сказки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дошкольная программа предусматривает знакомство детей с основами чтения и письма, а также развитие через игровые занятия и народные сказки. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал в комментарии для телеграм-канала "Юнашев Live".

По словам главы ведомства, предусмотренные программой элементы помогают подготовить воспитанников к школе. При этом особое внимание уделяется не только освоению базовых навыков, но и развитию ребенка в процессе игры и чтения.

Кроме того, Минпросвещения намерено обеспечить детские сады игрушками отечественного производства. В их числе будут изделия, ставшие победителями конкурса "Родная игрушка".

Ранее Минпросвещения подготовило единые федеральные программы воспитания, обучения и развития дошкольников, а также методические материалы для педагогов с учетом возраста детей.

Кроме того, ведомство работает над обновлением стандарта дошкольного образования, чтобы усилить роль семьи и уделить больше внимания знакомству воспитанников с родной культурой, литературой и нравственными ценностями. Кравцов подчеркнул, что детский сад должен быть прежде всего пространством воспитания, а не только подготовки к школе.

