Иммиграционные власти Бали задержали россиянку за нарушение визового режима

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Иммиграционные власти Бали задержали 29-летнюю россиянку за нарушение визового режима. Об этом сообщает агентство Antara.

По данным иммиграционной службы Денпасара, гражданка РФ оказалась в числе трех иностранцев, которых задержали после того, как местные жители сообщили о нарушениях визового режима. Всех троих отправили на допрос.

В иммиграционной службе подчеркнули, что иностранцы обязаны соблюдать местные законы и условия виз. Ведомство также предупредило об усилении проверок на индонезийском острове.

Ранее двух граждан России, а также гражданина Египта и гражданку Нигерии задержали на Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Рейд прошел вечером 24 сентября в туристическом районе Чангу. По предварительным данным, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из ночных клубов, что не соответствует их разрешениям на пребывание.

Один из россиян находился в Индонезии по визе, полученной по прибытии, а второй – по временному виду на жительство для инвесторов. Гражданка Нигерии превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.

