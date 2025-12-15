Суд признал Pussy Riot экстремистской организацией

Фото: depositphotos/YGphoto

Тверской суд Москвы по требованию Генпрокуратуры России признал экстремистской панк-группу Pussy Riot. Об этом ТАСС рассказал адвокат коллектива Леонид Соловьев.

Данное дело рассматривалось в закрытом формате по требованию ГП. Ведомство просило признать панк-группу экстремистской после того, как ее участницы организовали протестную акцию в храме Христа Спасителя, а также во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве.

Вердикт инстанции вступил в силу незамедлительно. Однако адвокат Pussy Riot пообещал подать жалобу на решение суда.

В сентябре этого года участницам Pussy Riot Алине Петровой, Диане Буркот, Ольге Борисовой, Тасо Плетнер и Марии Алехиной назначили от 8 до 13 лет колонии по делу о распространении фейков о российской армии.

Борисова, Буркот, Петрова и Плетнер находятся в розыске. Также объявлена в международный розыск одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом).

