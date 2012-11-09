Суд рассмотрит на экстремизм видео "панк-молебна" Pussy Riot

15 ноября Замоскворецкий районный суд рассмотрит иск прокурора, который требует признать экстремистским видеозапись "панк-молебна" группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Прокуратура обратилась в суд после того, как получила результаты психолого-лингвистического исследования видеоролика. Запрос на подобную экспертизу направил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов.

"Рассматривать дело будет судья Марина Мусимович. Собеседование по заявлению Замоскворецкой межрайонной прокуратуры столицы назначено на 15 ноября в 11 часов", –

сказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Евгения Пазухина в интервью РИА новости.

Напомним, 17 августа три участницы группы Pussy Riot за "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя были приговорены Хамовническим судом к двум годам лишения свободы. 10 октября Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу на приговор. Одна из девушек, Екатерина Самуцевич, получила два года условно, приговор остальным оставлен без изменений.