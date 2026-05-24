Тело четвертого погибшего обнаружено после пожара на ЛПДС в Башкирии

Тело четвертого погибшего обнаружено после пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" АО "Транснефть – Урал" в Башкирии, сообщили на сайте компании.

Отмечается, что были завершены поисково-спасательные работы.

Взрыв с последующим возгоранием произошел на ЛПДС возле села Нурлино 13 мая. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. К работам были привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Они получили 90 и 60% ожогов тела. Позже стало известно о третьем пострадавшем.

