24 мая, 14:50Происшествия
Тело четвертого погибшего обнаружено после пожара на ЛПДС в Башкирии
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"
Тело четвертого погибшего обнаружено после пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" АО "Транснефть – Урал" в Башкирии, сообщили на сайте компании.
Отмечается, что были завершены поисково-спасательные работы.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на ЛПДС возле села Нурлино 13 мая. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. К работам были привлечены 46 человек и 15 единиц техники.
Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Они получили 90 и 60% ожогов тела. Позже стало известно о третьем пострадавшем.