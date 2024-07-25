Спортсменам на Олимпиаде в Париже выдали 10 тысяч салфеток для орального секса

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Для спортсменов на Олимпиаде в Париже подготовили 10 тысяч салфеток для орального секса, рассказал ответственный за оказание первой помощи и медицинское обслуживание Лоран Далар.

"Мы не знаем, сколько людей воспользуются ими, и, конечно, при необходимости мы будем адаптироваться к требованиям", – передает France 24 его слова.

Всего Олимпийская деревня должна принять 14,5 тысячи человек. Организаторы также подготовили более 200 тысяч презервативов, отметил Далар.

Кроме того, впервые у атлетов будет возможность на Играх получить психологическую помощь.

Ранее спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Так, некоторые заявили, что не хватает куриных яиц, другие заметили, что запасы пополняются медленно.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

