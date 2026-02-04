Форма поиска по сайту

Биолог Глазков: лоси появились в Москве из-за обработки дорог солью

"Не повод для селфи": почему лоси стали чаще появляться в Москве

Очевидцы все чаще стали замечать лосей во дворах жилых комплексов и на оживленных трассах столичного региона. Почему они выходят к людям и как правильно вести себя при встрече с ними, расскажет Москва 24.

В поисках пищи

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Лоси стали чаще появляться на территории жилых комплексов столичного региона. Москвичи выкладывают в соцсетях видеоролики, на которых видно, как сохатые посещают людные места.

Например, утром 4 февраля животное заметили на автобусной остановке на Щелковском шоссе. Позже в нацпарке "Лосиный остров" сообщили, что это лосиха Лукерья, которую лесничие и инспекторы позднее переместили в привычную для нее среду. Кроме того, зверей видели у многоэтажек в микрорайоне Изумрудный в Балашихе, а также на столичных трассах.

На фоне учащения таких случаев в ГАИ рекомендовали автомобилистам проявлять повышенное внимание.

"Лесные гости непредсказуемы. Поэтому водителям нужно быть предельно внимательными у лесных массивов и при виде животного снижать скорость до минимума", – сказано в сообщении.

По словам кандидата биологических наук Павла Глазкова, зимой лоси часто выходят на дороги из-за технической соли, которую используют для борьбы с гололедом.

"В ее состав входит хлорид натрия (поваренная соль), а натрий необходим организму животного для поддержания мышечного тонуса. Без достаточного количества звери становятся вялыми и малоактивными", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

По его словам, с весны до осени лоси находят этот элемент на природных солонцах – участках земли с выступающей солью, часто вдоль ручьев. Поскольку зимой естественных источников нет, в дикой природе специалисты обустраивают искусственные солонцы, которые используются животными десятилетиями.

Однако есть территории, где такой подкормки нет. Поэтому лоси выходят на дороги и даже в населенные пункты, чтобы слизывать соль с обочин, тротуаров или у входных групп. Это явление характерно для многих регионов России с холодными снежными зимами: Сибири, Урала, Ленинградской и Московской областей.
Павел Глазков
кандидат биологических наук

В свою очередь, эколог Илья Рыбальченко в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что увеличение числа таких случаев обусловлено появлением новых многоэтажек и дорог.

"Звериные тропы теперь часто упираются в жилые кварталы. Лоси передвигаются по памяти, повторяя однажды проложенные маршруты. Зимой добавляется еще один фактор: по глубокому снегу в лесу идти тяжело, а вдоль дорог и в городе тропы уже расчищены", – сказал специалист.

Также, кроме поисков соли, еще одним фактором является естественное расселение молодняка и поиски новой кормовой базы, добавил эколог.

Никаких провокаций

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

При встрече с диким животным в городской среде важно не спровоцировать его на нападение, отметил Илья Рыбальченко.

"Появление лося в городе – это не повод для паники, но и не повод для селфи. Нужно убрать собак, отвести в сторону детей, разойтись, дать зверю пространство и коридор для свободного выхода. Если есть возможность – открыть ворота или иной выход, чтобы лось мог самостоятельно уйти", – объяснил эксперт.

Если дикий зверь оказался в плотной застройке, дезориентирован, ранен и не может найти путь, нужно обратиться в экстренные службы, подчеркнул специалист.

Что касается признаков агрессии, лось в принципе достаточно спокойное животное, но в условиях стресса решение о нападении может быть принято им очень быстро. Не стоит ждать каких-то специальных сигналов или очевидных предупреждающих поз – лучше заранее соблюдать дистанцию и не провоцировать.
Илья Рыбальченко
эколог

Кроме того, категорически запрещено преследовать лося, добавил биолог Павел Глазков.

"Ни пешком, ни на автомобиле – это может спровоцировать нападение. Признаками агрессии у животного являются прижатые уши, опущенная голова, вздыбленная холка. В таком случае нужно немедленно искать укрытие: зайти в подъезд, сесть в машину или спрятаться за крупным объектом. Если укрыться негде, можно попытаться отпугнуть животное, увеличив свой видимый размер (например, подняв куртку или сумку над головой) и медленно отступая в сторону", – сказал он.

Если дикое животное вышло на обочину, эксперт посоветовал остановиться на расстоянии 30–40 метров и включить аварийную сигнализацию. Не выходя из машины, стоит намекнуть животному о своем присутствии: например, легко посигналить или открыть окно и подать голос.

"Обычно этого достаточно, чтобы лось ушел. Подъезжать вплотную категорически не следует", – рекомендовал Глазков.

Также особую осторожность нужно проявлять в период с апреля по конец лета, когда у зверей появляются детеныши. Самка, защищая потомство, может стать агрессивной, если человек неожиданно окажется рядом. Поэтому при движении по лесу рекомендуется издавать звуки (разговаривать, шуршать), чтобы животное заранее услышало и избежало встречи, заключил эксперт.

