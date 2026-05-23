Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 15:41

Общество

МВД прекратило гражданство РФ более 4,5 тыс человек за 2,5 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 4,5 тысячи человек лишились российского гражданства с октября 2023 года. Об этом сообщил начальник управления координации работы по вопросам гражданства департамента по вопросам гражданства миграционной службы МВД РФ Роман Верещагин.

Расчеты статистики, по его словам, начали вести после вступления в силу нового закона о российском гражданстве. Большинство таких решений, более 3 тысяч, было принято по приговорам судов за уголовные преступления.

Еще 400 человек лишились гражданства из-за отсутствия воинского учета, а около 300 – из-за действий, угрожающих безопасности страны.

"При этом хочу подчеркнуть, что такая мера может быть применена исключительно к натурализованным лицам. Граждане нашей страны, ставшие таковыми по рождению, под указанное регулирование не подпадают", – уточнил Верещагин в эфире радиостанции "Милицейская волна".

Он также добавил, лишение гражданства не препятствует его восстановлению. Для этого необходимо повторно подать заявление о приеме после истечения установленного законом срока и при соблюдении всех требований.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что за любое умышленное тяжкое преступление необходимо лишать приобретенного российского гражданства. Позиция ведомства заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные "крайне опасные деяния", утрачивают политико-правовую связь с государством.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика