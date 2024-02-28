Реконструкцию ТЦ "Мега Теплый Стан" завершат в 2024 году

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Работы по реконструкции торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан" в Сосенском поселении планируется завершить в 2024 году. Его площадь увеличится до 60 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря этому в здании появятся новые магазины, кафе и рестораны, развлекательные, образовательные и общественные пространства. Комплекс станет настоящей точкой притяжения", – подчеркнул он.

Как уточнил заммэра, над существующей парковкой специалисты возвели второй ярус с прямым выходом к большому зеленому массиву. На нем установят новые рестораны и кафе, а на площадях обновленного центра построят детские площадки, школу дизайна и территорию для выставок. В результате в комплексе создадут около 1 000 дополнительных рабочих мест.

Реконструкцию проводит владелец здания – компания Ingka Centres в РФ. По словам руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, на сегодняшний день инвесторы вкладывают средства в создание в ТиНАО предприятий малого бизнеса и крупных технопарков, индустриальных, складских и торговых комплексов.

"Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 триллиона рублей", – указал глава департамента.

Благодаря этому число рабочих мест выросло в три раза. В настоящее время оно составляет более 290 тысяч.

"А к 2035 году, по прогнозам аналитиков, это число достигнет миллиона. Только с начала 2023 года ТиНАО получили более 12 тысяч новых мест приложения труда", – сказал Жидкин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве проходит реализация масштабной программы по сохранению объектов культурного наследия. В ее рамках было выдано 132 разрешения на различные работы с начала года. Среди 80 объектов, подлежащих реставрации, мэр выделил конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова – Лопатиной XIX века.

Раздвижную крышу восстановят в столичном кинотеатре "Ударник"