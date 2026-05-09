09 мая, 20:19

Политика

Путин встретился с президентом Абхазии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, передает ТАСС.

В ходе встречи российский лидер отметил, что отношения России и Абхазии развиваются успешно, добавив, что "еще очень многое нужно сделать".

"Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения", – сказал президент, обращаясь к собеседнику.

В частности, Путин обратил внимание на рост взаимной торговли – за 2025 год товарооборот между странами вырос на 16%.

"Хочу еще раз поздравить вас с этим великим праздником, сказать вам слова благодарности за то, что даете будущим поколениям хранить святую память о Великой Победе. Это ваша личная заслуга. И я уверен, что поколениями люди будут это ценить", – сказал Гунба.

Президент Абхазии также поблагодарил Путина за содействие в восстановлении и открытии аэропорта в Сухуме, который по итогам 2025 года обслужил более 120 тысяч пассажиров.

Комментируя развитие авиасообщения, Гунба напомнил, что в настоящее время выполняются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Уфы и Нижнего Новгорода, и добавил, что в ближайшие дни ожидается запуск авиасообщения со Ставропольским краем и Минеральными Водами.

Кроме того, абхазский лидер отметил, что в 2025 году российские врачи оказали помощь своим абхазским коллегам, а медучреждения республики в рамках двустороннего сотрудничества получили санитарно-эпидемиологические лаборатории.

Также Гунба поблагодарил Путина за решение, позволяющее российским детям посещать Абхазию без заграничного паспорта, что, по его мнению, будет способствовать увеличению туристического потока в республику.

Путин, в свою очередь, поблагодарил лидера Абхазии за участие в праздновании Дня Победы в Москве, отметив, что для абхазского президента пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным.

Российский лидер также подчеркнул, что более 55 тысяч жителей Абхазии приняли участие в Великой Отечественной войне, а 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

"Были и те, которые имели три ордена славы и из представителей титульной нации 17 тысяч погибло – это просто невероятно", – заявил президент.

Он заключил, что поэтому для Абхазии и для абхазского народа чтить память своих героических предков – это абсолютно естественное дело.

Парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. Россия в этом году не отправляла гостям из других стран специальных приглашений. Однако многие из них сами захотели посетить Москву 9 мая.

Помимо президента Абхазии, Путин провел встречи со словацким премьером Робертом Фицо, королем Малайзии султаном Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также с делегацией Республики Сербской.

властьполитикаДень Победы

