Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 18:58

Политика

Путин внес в ГД на ратификацию договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией. Документ, подписанный главами государств 9 мая, опубликован в электронной базе ГД.

В рамках соглашения стороны намерены утвердить внешнюю политику, политику в области обороны и безопасности, а также развивать инфраструктуру и человеческий капитал. Госдокументы, выданные органами обеих стран, будут признаваться на территории РФ и Южной Осетии.

Вместе с тем государства обязуются унифицировать трудовое законодательство, законодательство в области социальной защиты и пенсионного обеспечения, включая взаимное признание трудового стажа граждан. Также планируется создание единого экономического пространства и повышение благосостояния населения.

В частности, Россия и Южная Осетия намерены поэтапно переходить к единому порядку привлечения внешних заимствований и инвестиций, создавая благоприятные условия для инвесторов обеих стран. Причем особое внимание будет уделено привлечению инвестиций в инфраструктуру, промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

Помимо этого, стороны договорились об объединении энергетических, транспортных, коммуникационных систем, а также систем связи и телекоммуникаций.

Путин встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым 9 мая, который в числе других иностранных гостей прибыл в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе беседы глава РФ обратил внимание на позитивно развивающиеся отношения между странами. В частности, он подчеркнул рост товарооборота на 4,5% за прошлый год.

Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что южные осетины воспринимают Россию как "свою большую Родину", без "всякого преувеличения".

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика