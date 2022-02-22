Песков заявил, что у России и Турции есть разногласия

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Противоречия между РФ и Турцией по Украине не становятся преградой для Москвы и Анкары для выстраивания двусторонних отношений. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и по Крыму тоже, они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Уточняется, что до этого турецкий президент Тайип Эрдоган осудил признание Россией Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговоры. По словам Эрдогана, Зеленский позитивно отнесся к идее трехсторонних переговоров.

Если Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, то, по мнению президента Турции, встреча может быть реализована в Стамбуле или Анкаре.