Концерт Арбениной в Чебоксарах отменили из-за неисполнения обязательств организаторами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторы концерта Дианы Арбениной в Чебоксарах не исполнили свои обязательства, в связи с чем мероприятие отменили, сообщает ТАСС.

В частности, организаторы не внесли предоплату в срок до 15 марта. Также они не представили техническое задание на организацию и проведение мероприятия.

Певица должна была выступить в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" 14 апреля. Накануне стало известно об отмене концерта Чебоксарах. Уведомление об отмене мероприятия было направлено организатору концерта.

До этого в Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили концерты российского исполнителя Валерия Меладзе, запланированные на апрель. При этом ранее в Сети распространилась информация о том, что певец действительно планировал посетить города Сибири.

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

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