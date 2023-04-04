Концерт Дианы Арбениной отменили в Чебоксарах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Чебоксарах отменили концерт лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной. Об этом сообщил глава администрации Чебоксар Денис Спирин в своем телеграм-канале.

Информация о том, что выступление Арбениной, запланированное на 14 апреля, не состоится, появилась в ответ на комментарий одного из подписчиков телеграм-канала Спирина.

"Денис, я повторю вопрос: почему в городе 14 апреля 2023 года будет выступать артист (Д. Арбенина), который выступает против СВО? Вы не поддерживаете наших солдат, получается?" – написал комментатор.

В ответ на вопрос подписчика глава местной администрации также добавил, что уведомление об отмене мероприятия было направлено организатору концерта.

До этого в Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили концерты российского исполнителя Валерия Меладзе, запланированные на апрель. При этом ранее в Сети распространилась информация о том, что певец действительно планировал посетить города Сибири.

Концерты Валерия Меладзе отменили в трех сибирских городах

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