Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина опровергла информацию о том, что покидает Россию. Она призвала СМИ и телеграм-каналы не распространять недостоверную информацию о ней и ее деятельности, сообщает ТАСС.

Артистка заявила, что остается со своими слушателями. По ее словам, она живет в России, а значит, вместе с гражданами своей страны разделяет сложившуюся ситуацию.

"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", – сказала Арбенина.

Она попросила СМИ опираться на факты и ее прямую речь, а не выдавать желаемое за действительное.

Ранее сообщалось, что несколько концертных площадок в разных городах России отменили выступления группы. В то же время концертный директор коллектива Александра Рерих отметила, что выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Москве состоятся, несмотря на травму Арбениной.