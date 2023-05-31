16:14Шоу-бизнес
Арбенина сообщила, что не собирается покидать Россию
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина опровергла информацию о том, что покидает Россию. Она призвала СМИ и телеграм-каналы не распространять недостоверную информацию о ней и ее деятельности, сообщает ТАСС.
Артистка заявила, что остается со своими слушателями. По ее словам, она живет в России, а значит, вместе с гражданами своей страны разделяет сложившуюся ситуацию.
"Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным телеграм-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой", – сказала Арбенина.
Она попросила СМИ опираться на факты и ее прямую речь, а не выдавать желаемое за действительное.
Ранее сообщалось, что несколько концертных площадок в разных городах России отменили выступления группы. В то же время концертный директор коллектива Александра Рерих отметила, что выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Москве состоятся, несмотря на травму Арбениной.
Диана Арбенина рассказала, что раньше часто выступала за рубежом
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