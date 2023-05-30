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Концерт Арбениной отменили в Краснодаре
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Концерт певицы и лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной отменили в Краснодаре, он должен был состояться 12 июня во Дворце спорта "Олимп". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертной площадки.
"Да, отменен", – сказали во дворце спорта.
Причины отмены сотрудники не озвучили.
Ранее сообщалось, что концерт Арбениной в Нальчике был отменен по состоянию здоровья артистки.
Однако концертный директор группы Александра Рерих отметила, что выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Москве состоятся, несмотря на травму Арбениной.
До этого сообщалось об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске, который был запланирован на 7 июня. Организаторы концерта отметили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Причины отмены выступления не называются.
Диана Арбенина рассказала, что раньше часто выступала за рубежом
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