Концерт Арбениной отменили в Краснодаре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Концерт певицы и лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной отменили в Краснодаре, он должен был состояться 12 июня во Дворце спорта "Олимп". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концертной площадки.

"Да, отменен", – сказали во дворце спорта.

Причины отмены сотрудники не озвучили.

Ранее сообщалось, что концерт Арбениной в Нальчике был отменен по состоянию здоровья артистки.

Однако концертный директор группы Александра Рерих отметила, что выступления в Нальчике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Москве состоятся, несмотря на травму Арбениной.

До этого сообщалось об отмене концерта группы "Сплин" в Архангельске, который был запланирован на 7 июня. Организаторы концерта отметили, что билеты можно вернуть по месту их приобретения. Причины отмены выступления не называются.

